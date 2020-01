Elezioni regionali, Forza Italia presenta i quattro candidati. E venerdì arriva Lucia Borgonzoni

Forza Italia ha presentato i quattro candidati al Consiglio regionale alle prossime elezioni del 26 gennaio. Si tratta di Alberto Ancarani, capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna e vice commissario regionale di Forza Italia; di Monica Burattoni, consigliere comunale a Cotignola; di Simone Lucchi, già consigliere comunale a Cervia; e di Daniela Mazzoni, già assessore a Faenza, presente nella lista di Forza Italia come indipendente di Lista per Ravenna. Gli azzurri hanno organizzato per venerdì alle 18.30 al Bar Nazionale, in Piazza del Popolo, un aperitivo elettorale con Lucia Borgonzoni. Sarà il primo appuntamento della candidata della coalizione di centrodestra. "E' la candidata di tutti e questa volta possiamo farcela", evidenziano i berlusconiani.

"Lavoriamo per la grande svolta - afferma Ancarani -. C'è la possibilità, dopo decenni, che la sinistra non vinca le elezioni regionali in Emilia Romagna. E' una grande sfida. L'Emilia Romagna è di tutti, come dice lo slogan di Lucia Borgonzoni, dove ci riconosciamo senza se e senza ma. Presentiamo una proposta politica differente rispetto a quella del Pd, dando un'impronta moderata, liberale e di autonomia nelle scelte". Forza Italia, ha proseguito l'avvocato ravennate, "è il partito più baricentrico della coalizione e l'elettore deve l'accortezza di scegliere le persone giuste per fare squadra". All'appuntamento ha partecipato anche Alvaro Ancisi, leader di Lista per Ravenna, che ha definito la lista civica "un Comitato di Liberazione. C'è la possibilità di liberare la Regione".