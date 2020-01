Elezioni regionali, i candidati del 'Movimento 3V vaccini' parlano di ambiente

Martedì 21 gennaio Fabio Servidei, uno dei candidati della privincia di Ravenna per "Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità", sarà presente al mercato di Faenza per parlare coi cittadini di tutela dell’ambiente, del territorio e delle forme di vita in esso presenti.

"M3V, infatti, intende promuovere un'indagine per identificare tutti i possibili inquinanti presenti nell’aria, acqua e terreni e valutare se gli attuali parametri di qualità garantiscano al meglio la salute umana, animale e vegetale - spiegano dal movimento - Avviare indagini sugli effetti delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di biomasse sulla salute umana e sull’ambiente, sospendendone in via precauzionale la diffusione e limitandone nel tempo l’utilizzo; ridurre la produzione dei rifiuti inquinanti e incentivare soluzioni e ricerche finalizzate al “rifiuti zero. Il Movimento 3V non scende a compromessi per quanto riguarda il benessere dell’uomo e il rispetto dell’ambiente. Altri partiti usano questi concetti, ma poi per convenienza si alleano con chi fino ad ora ha governato una delle regioni più inquinate d’Europa senza mettere in atto adeguate misure per la tutela della salute dei cittadini, degli animali e dell'ambiente".