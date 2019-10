Elezioni regionali, i Verdi: "Garantire il potenziamento del punto nascite di Lugo"

Nascite in diminuzione a Lugo, Per l'esponente dei Verdi Lugo e Romagna Estense, Gabriele Serantoni, il dato andrebbe letto in modo differente. "Perché uno dei fenomeni che si sta sviluppando in questi anni è stato quello di spingere le partorienti verso l’ospedale di Ravenna, in quanto più dotato dell’ospedale di Lugo, soggetto quest’ultimo a progressivi tentativi di ridimensionamento. Ed è questo che infatti si può capire leggendo con attenzione", evidenzia Seratoni.

Prosegue l'esponente del movimento del sole che ride: "Il reparto di ostetricia e la sala parto sono un servizio essenziale. Un servizio che non può essere considerato di alta specializzazione, bensì di base, che richiede prossimità. Non è infatti pensabile che un bacino di oltre centomila abitanti, come quello della Romagna Estense, si trovi via via a perdere l’ostetricia. Invece di spostare partorienti e famiglie, con immancabili costi e disagi, dotiamo il punto nascite dell’ospedale di Lugo del personale necessario e degli strumenti essenziali per far fronte ai normali rischi che possono verificarsi. Questo è ciò che chiediamo come Verdi, fra le altre cose, per l’ospedale di Lugo".

Conclude Serantoni: "Ci batteremo, anche in vista delle prossime elezioni regionali previste per il mese di gennaio, dato che è in Regione che si decidono queste strategie e questi investimenti, per garantire il potenziamento del punto nascite dell’ospedale di Lugo e invertire questa pericolosa tendenza che, se continuerà, metterà a rischio il punto nascite della Romagna Estense".