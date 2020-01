Elezioni regionali, il ministro Franceschini al fianco di Andrea Corsini

Il ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini, è stato sabato a Ravenna per sostenere il candidato al Consiglio Regionale del Partito Democratico e attuale assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini. L’iniziativa si è svolta nella ex Sala Strocchi, Sala Rinascita in via Maggiore 71. "La collaborazione con il Ministro Franceschini in questi anni è stata proficua, insieme abbiamo lavorato per il Piano Strategico Nazionale del Turismo, per sviluppare progetti per incrementare l’attrattivita’ turistica e quindi produrre posti di lavoro e ricchezza per il nostro territorio - afferma Corsini -. Sono contento che venga Ravenna, in Romagna per parlare di Turismo e Cultura. In questi anni incrementato i flussi turistici in Regione stati e siamo pronti a lavorare per incrementare gli investimenti, dopo aver vinto le elezioni il 26 gennaio prossimo".

Foto di Massimo Argnani