Elezioni regionali, il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità chiude la campagna elettorale

Si prepara la chiusura della campagna elettorale per il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. Venerdì pomeriggio, a Faenza, verrà offerto un aperitivo dalle 17 presso il Caffè della Molinella di Corso Mazzini 26. Sarà un'occasione per parlare con tutti i candidati della provincia di Ravenna e col segretario nazionale Luca Teodori. Più tardi ci si trasferirà invece nella cornice della Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano.

La serata si aprirà con un buffet, a cui seguirà la proiezione del docufilm "Il ragionevole dubbio" di cui Ambra Fedrigo, candidata a consigliere regionale per la provincia di Rimini, è autrice e regista. Nella sua opera ha raccontato il percorso di "consapevolezza", intrapreso dopo essere diventata madre, sugli aspetti della salute e della pratica vaccinale. Insieme a lei, ci saranno i colleghi di lista Matteo Angelini, Stefania Sinicropi e Giuseppe Berardi. Saranno presenti anche candidati di altre province, fra cui Anna Rita Iannetti, nonché il candidato a Presidente Domenico Battaglia e il segretario nazionale del partito Luca Teodori. Ha confermato la sua presenza anche l'ostetrica marchigiana Miriam Giacomini, "licenziata dall'azienda sanitaria per cui lavorava per aver rifiutato di sottoporsi ad una vaccinazione multipla". Seguirà un dibattito, aperto alle domande dei presenti su tutti i punti del corposo programma elettorale di Movimento 3V. L'ingresso all'evento è gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Sarà comunque possibile fare un'offerta libera per il finanziamento della campagna elettorale.