Elezioni regionali, il 'Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità' presenta il suo programma

Giovedì 23 gennaio dalle 9 la candidata del Movimento 3v Vaccini vogliamo verità per la provincia di Ravenna, Maria Luisa Biolcati Rinaldi, sarà presente presso il mercato cittadino di Bagnacavallo per incontrare i cittadini e parlare della loro partecipazione alla vita democratica del paese. Alle 18,30, invece, presso il Caffè della Molinella di Corso Mazzini 26 a Faenza, tutti i candidati della provincia presentano il programma elettorale di M3V in un incontro dal titolo "Perché il voto a M3V vale molto".

"Come precisato nel programma elettorale, il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità intende infatti attivare un dialogo tra cittadini e istituzioni al fine di promuovere collaborazioni con associazioni e comitati locali impegnati nella tutela della salute, dell’ambiente, degli animali e nella difesa del benessere sociale e dei diritti umani".