Elezioni regionali, il Pd inaugura il nuovo circolo a Bizzuno

Lunedì 20 gennaio alle 20:30 si terrà l’inaugurazione del nuovo circolo del Partito Democratico di Bizzuno presso il centro civico del paese (ex scuole elementari, piazza Del Parco 1). L’assemblea è pubblica e vedrà, oltre all’elezione del segretario del circolo da parte degli iscritti al Pd, un approfondimento sulle proposte per il territorio di Lugo, della Bassa Romagna e della Regione Emilia-Romagna, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Saranno presenti, oltre al segretario comunale del Pd Gianmarco Rossato, anche il segretario provinciale Alessandro Barattoni e Davide Ranalli.

"Radicare nuovamente il Pd nei territori era uno degli obiettivi che ci eravamo preposti - dichiara Rossato - e, in questa direzione, l’inaugurazione del circolo di Bizzuno rappresenta quindi un grande passo in avanti. Lavoriamo per far sentire tutti i cittadini nuovamente protagonisti della politica e non semplici spettatori".