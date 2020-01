Elezioni regionali, il Pd si prepara a fare festa in centro città

Il Pd canta vittoria dopo i risultati delle elezioni regionali di domenica, che hanno visto la conferma del candidato uscente dem Stefano Bonaccini con una netta vittoria sulla rivale leghista Lucia Borgonzoni. E per festeggiare, il Partito democratico ravennate non ha perso tempo e ha organizzato una festa in programma per martedì 28 gennaio alle 20.30 in piazza Unità d'Italia. Maggiori dettagli in seguito.