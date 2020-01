Elezioni regionali, il segretario nazionale socialista Enzo Maraio a Faenza per +Europa

Il segretario nazionale socialista, Enzo Maraio, sarà a Faenza giovedì 23 gennaio a sostegno della lista +Europa/Psi/Pri e della candidata Eleonora Tazzari; prima dell’iniziativa elettorale, che si terrà alle 20:30 alla pizzeria di via Laghi 55, svolgerà un omaggio pubblico a Pietro Nenni, visitando la sua casa natale.

A questo proposito il segretario provinciale del Psi di Ravenna, Lorenzo Corelli, ha dichiarato: “Per un socialista italiano ed emiliano romagnolo due sono le conquiste per le quali i sinceri democratici dovrebbero esserci grati. Una è la Repubblica che Nenni più di tanti volle, mettendo in gioco se stesso senza i tentennamenti di altri a destra al cento e a sinistra. L’altra è il riformismo padano, con i suoi esponenti che nella nostra regione vanno da Prampolini a Nullo Baldini, antesignano del “modello” emiliano di cui siamo stati, con i nostri amministratori locali, parte non secondaria. Per questo abbiamo deciso di far parte della Lista +Europa-Psi-Pri nella quale ritroviamo ben nitidi alcuni di quei valori, unitamente all’importanza di concorrere a sostenere un programma di continuità e cambiamento con la riconferma di Bonaccini".