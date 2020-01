Elezioni regionali, il vicepresidente della Camera Rosato a Ravenna per Italia Viva

Giovedì 23 gennaio alle 11.30 Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e Coordinatore Nazionale di Italia Viva, il deputato Marco di Maio, i consiglieri comunali Michele Casadio e Raul Minzoni, accompagnati da Roberto Fagnani, assessore ai lavori pubblici del Comune di Ravenna e dirigente locale, visiteranno alcune aziende del Porto. A seguire ci sarà un tavolo con i principali imprenditori per affrontare le tematiche stringenti del comparto, a partire dall’escavo dei fondali ai collegamenti viari e ferroviari, alla logistica, fino ad arrivare ad affrontare la grave crisi del settore oil&gas, tanto importante per l’economia del territorio regionale e nazionale. "L’occasione per ribadire l’attenzione, la vicinanza e l’impegno di Italia Viva su questi temi e il sostegno alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio alla Lista Bonaccini Presidente che ha fatto un lavoro straordinario in questi anni in Regione".