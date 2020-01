Elezioni regionali, incontro con Lucia Borgonzoni a Faenza. Morrone: "Daremo risposte coraggiose"

Venerdì la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, sarà a Faenza. L’appuntamento è alle 13 a Casa Spadoni, in via Granarolo 99. Ne dà notizia il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. All’incontro parteciperanno anche i candidati alle elezioni regionali del territorio. "La campagna di ascolto tra i cittadini non si ferma - spiega Morrone -. Insieme a Lucia Borgonzoni e a tutti i nostri candidati siamo pronti a dare un’alternativa alla nostra regione e risposte coraggiose per i nostri territori".