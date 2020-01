Elezioni regionali, l'europarlamentare Bizzotto in visita nella Romagna faentina

Una giornata intensa e ricca di impegni quella di lunedì per la Lega Romagna: nel territorio della Romagna Faentina è arriva l'europarlamentare Mara Bizzotto, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo e Vicepresidente del Gruppo Enf.

Bizzotto ha accompagnato il candidato alle regionali Andrea Liverani in varie aziende del terriotorio e chiuso i suoi incontri al teatro di Castelbolognese, dove ha ricordato "come è importante avere nella Lega persone vicine al territorio e alle popolazioni come Andrea Liverani". Il consigliere regionale e capolista in provincia di Ravenna prosegue martedì il suo tour in bicicletta nel territorio. Sarà a Bagnara di Romagna, Fusignano e Conselice nel pomeriggio, mentre mercoledì sarà a Riolo Terme e Casola Valsenio. “Sono convinto che sia ora di cambiare marcia a questa regione - spiega Liverani - Mara Bizzotto ha ascoltato le problematiche degli allevatori ed agricoltori di questa provincia e difenderà, come ha sempre fatto, le produzioni italiane a Bruxelles. Con Lucia Borgonzoni Presidente di questa regione saremo ancora più forti anche in Europa".