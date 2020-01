Elezioni regionali, la Lega visita le zone più "critiche" della città

Mercoledì 22 gennaio alle 17:30 in viale Farini il Senatore Andrea Ostellari, presidente della commissione permanente Giustizia, sarà ricevuto dal candidato regionale della Lega Gianfilippo Rolando in vista delle elezioni regionali di domenica per parlare di sicurezza, andando a visitare alcune zone di Ravenna tra le quali i Giardini Speyer, la zona Gulli e Lido Adriano.