Elezioni regionali, la Pigna: "Votate Rolando per vincere anche le Comunali del 2021"

"Facciamo appello a tutti i ravennati che vogliono fortemente un cambio del governo della Regione Emilia Romagna domenica 26 gennaio e del Comune di Ravenna nel 2021 a scrivere il cognome Rolando, quale rappresentante del territorio del Comune di Ravenna in Regione, barrando il simbolo della Lega". A lanciare l'appello è veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna. "Rolando, ravennate e salviniano doc, rappresenta infatti il volto nuovo e affidabile della Lega di Ravenna e rappresenta la garanzia assoluta del rinnovamento per un’alleanza con noi della lista La Pigna per vincere anche le prossime elezioni comunali del 2021 - continua la consigliera - Con noi della lista La Pigna ha sostenuto diverse iniziative e battaglie in Consiglio Comunale sulla sicurezza, sulle infrastrutture e sulla sanità; e pochi giorni fa ha sottoscritto i nostri punti programmatici per riportare Ravenna al centro degli interessi regionali".