Elezioni regionali, Liverani (Lega) chiude la campagna col senatore Centinaio

Andrea Liverani, consigliere regionale e capolista della Lega in provincia di Ravenna, chiuderà la sua campagna elettorale giovedì 23 gennaio presso il Giradischi di Faenza. Il consigliere accompagnerà il Senatore Gian Marco Centinaio (già Ministro) in visita alla Valle della Canna alle 9.30, poi a Cervia dove si svolgeranno alcune visite e, nel pomeriggio, incontro con i balneari e le associazioni di categoria. In serata alle 20 al Giradischi Centinaio, Liverani e tutti gli amici si ritroveranno per la festa.

“Mi aspetto una festa di fine campagna elettorale straordinaria - commenta Liverani - Ringrazio già ora tutti per la partecipazione e chiedo un ultimo sforzo per domenica. Portate gli amici a votare e non dimenticate di scrivere Liverani; siamo tutti per Lucia Borgonzoni per cambiare marcia alla Regione. E venerdì tutti in piazza del Popolo a Ravenna”.