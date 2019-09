Elezioni regionali, Morrone: "Puntiamo alla vittoria con Lucia Borgonzoni"

"Puntiamo alla vittoria alle regionali con la nostra candidata Lucia Borgonzoni, un’amministratrice preparata e capace, consapevoli che la battaglia sarà molto dura. Ma questo non ci spaventa. Abbiamo visto che il Pd è capace di tutto, anche di allearsi con il proprio peggior antagonista, il M5s, pur di vincere. Segno che il suo sistema di potere clientelare sta traballando e che, di conseguenza, è alla ricerca di qualunque appiglio possa servire. Alla faccia della coerenza e della schiena dritta". Lo ha dichiarato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, sabato mattina a Faenza, al banchetto organizzato dalla sezione locale del Carroccio, in occasione della ‘due giorni di banchetti’ che sta avendo luogo in tutta la Romagna per il lancio della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Presenti alla postazione il consigliere regionale Andrea Liverani, segretario della sezione della Lega di Faenza, e il consigliere comunale Gabriele Padovani.

"E’ nei fatti che la classe dirigente Pd non ha saputo aggiornare il cosiddetto ‘modello emiliano’, che andava bene anni fa, ma che oggi non è più all’altezza. Non lo diciamo solo noi, ma gli addetti ai lavori più lungimiranti - continua Morrone -. Servono davvero, in Emilia Romagna, la svolta e il cambiamento, ma gli esponenti della classe dirigente piddina, vecchi non anagraficamente ma come mentalità e cultura politica, non sono capaci di dare slancio e futuro a questa regione. Noi certamente siamo il nuovo e siamo più vicini ai problemi delle persone come abbiamo dimostrato ovunque amministriamo. Serve un nuovo modo di gestire la cosa pubblica e quindi anche l’amministrazione regionale - ha ribadito Liverani - che deve avvicinarsi sempre di più ai cittadini, dando fiducia, ascolto e risposte veloci. Insomma, il contrario di quello che accade oggi con l’amministrazione Pd".