Elezioni regionali, Ravaglia (+Europa) a Tcr: "Maggiore attenzione a infrastrutture e personale"

Martedì mattina il candidato del Partito repubblicano italiano in +Europa, Stefano Ravaglia, ha visitato il Tcr, Terminal Container Ravenna, accompagnato dal vicesindaco Eugenio Fusignani. Ad accoglierlo il presidente Giannantonio Mingozzi e i responsabili tecnici Filippo Figna e Gianluca Rambelli.

"E' positivo - ha sottolineato Ravaglia - che siano in programma a breve termine i lavori di manutenzione dei fondali che consentano una normale attività ai terminal del porto; come repubblicani ci auguriamo che proceda celermente il bando lavori per il nuovo hub e continuiamo a chiedere in tutte le sedi maggiore attenzione alle infrastrutture e alla carenza di personale nei servizi doganali e in quelli fitosanitari. Sulla qualità dei servizi e sui tempi di imbarco e sbarco si gioca tanta parte della nostra competitività e della possibilità di conquistare nuove quote di mercato e la presenza di nuove linee".