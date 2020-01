Elezioni regionali, Salvini a Faenza. Liverani: "Mai pensato di violare le norme di sicurezza della festa"

Nel tour domenicale del leader della Lega, Matteo Salvini, spicca la tappa a Faenza nella Notte de Bisò. "Sconcerta leggere le affermazioni allarmate di cittadini che vedono nella presenza di un politico in città in concomitanza di un evento locale, una provocazione o, peggio, un attentato alla democrazia ma, come è noto, il pensiero malizioso o malevolo è espressione di coloro che lo esprimono - afferma il candidato al Consiglio regionale della Lega, Andrea Liverani -. Sicuramente né Salvini né i suoi accompagnatori si permetteranno e, mai lo hanno pensato, di violare le norme di sicurezza della festa".

"Ci chiediamo, senza alcun spirito polemico, se domenica Bonaccini o altri politici di sinistra fossero stati in visita a Faenza sarebbe stata a loro dedicata tale attenzione. Senza dimenticare che anno scorso venne, senza clamore, l'allora segretario del Pd, Maurizio Martina e noi della Lega non ci siamo permessi alcuna critica e nessun attacco alla sinistra e quantomeno ai Rioni che sono apartitici e apolitici".