Elezioni regionali, Borgonzoni e Salvini chiudono la campagna elettorale della Lega a Ravenna

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Emilia Romagna, in programma per domenica 26 gennaio. E si avviano alla fine anche le campagne elettorali dei vari candidati. Quella della Lega e della candidata Lucia Borgonzoni terminerà ufficialmente venerdì 24 gennaio a Ravenna, in piazza del Popolo alle 18, e all'evento parteciperà anche il leader del Carroccio Matteo Salvini.

"Abbiamo preso una piazza piccolina in una città piccolina - commenta Salvini - Abbiamo l'ambizione di riempirla di gioia, di sorrisi, di cambiamento e di orgoglio, perchè dopo 70 anni si vince e il giorno dopo mandiamo a casa Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti".