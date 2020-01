Elezioni regionali, un pomeriggio per incontrare i candidati al consiglio

Confcommercio Ascom Cervia, in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, ha organizzato un pomeriggio rivolto ai soci e aperto alla cittadinanza con i candidati al consiglio regionale, che si svolgerà giovedì 23 gennaio alle 14.30 presso la sala riunioni “A. Batani” di Confcommercio Ascom Cervia, in via G. Di Vittorio 26.

Interverranno alle 15.00 Simone Lucchi (Forza Italia – Lista Presidente Borgonzoni); alle 15.30 Gabriele Armuzzi (+Europa-Pri-Psi - Lista Presidente Bonaccini); alle 16.00 Gian Marco Centinaio (Lega – Lista Presidente Borgonzoni); alle 17.00 Andrea Corsini (Pd - Lista Presidente Bonaccini). Al termine degli interventi sarà lasciato spazio per le domande. Gli associati e la cittadinanza sono invitati.