Elezioni regionali, una serata sull'ambiente con il Partito repubblicano italiano

Giovedì 16 gennaio la Federazione Provinciale Pri di Ravenna, l’Unione Comunale Pri di Alfonsine e il Comitato Elettorale Pri organizzano, nell’ambito della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, una serata sul tema dell’ambiente. L’ambiente è una delle tematiche cui la candidata al consiglio regionale, l’alfonsinese Laura Beltrami, espressione del Pri all’interno della Lista +Europa a sostegno del presidente Bonaccini, è da sempre molto attenta.

L’incontro si terrà ad Alfonsine presso Palazzo Marini in via Roma 10 alle ore 20,30. All’incontro saranno presenti Enzo Valbonesi già Presidente Nazionale di Federparchi, Chiara Francesconi Capogruppo Consigliare Pri a Ravenna e Consigliere Provinciale con delega all’ambiente, Eugenio Fusignani vicesindaco di Ravenna. Concluderà la serata Laura Beltrami, candidata Pri alla carica di Consigliere Regionale. Al termine brindisi beneaugurante e buffet per tutti.