Elezioni regionali, Bonaccini e Zingaretti arrivano all'Almagià

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in vista delle imminenti elezioni regionali, torna a Ravenna. Sabato 18 gennaio, alle 20.30, appuntamento all'Almagià dove Bonaccini discuterà insieme al sindaco Michele de Pascale e a Nicola Zingaretti dei progetti per il territorio e per il futuro della Regione.