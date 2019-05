Elezioni, serie di iniziative de "La Sinistra": incontri e cena di autofinanziamento

Sono diverse le iniziative elettorali organizzate nei prossimi giorni da "La sinistra". Martedì doppio appuntamento "Contro l'Europa del'austerità" con il portavoce di Syriza e nostro candidato Argirys Panagopoulos che sarà a Faenza alle ore 17.30, nella sede de "L' Altra Faenza" in Corso Matteotti 4/7 e successivamente a Ravenna alle ore 20.45 , al circolo arci Dock 61 via magazzini posteriori 61. Domenica 12 maggio ci sarà una cena di autofinanziamento con le candidate e i candidati della lista, dalle 19 in poi, al campo sportivo di Mezzano. La cena è su prenotazione, con tagliatelle, grigliata con patate e alternativa vegana. Per informazioni e prenotazioni : 348 1309595 , 349 1957973.