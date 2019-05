Elezioni, "Uniti per Massa Lombarda": ecco la squadra di Maria Elena Morra

La candidata sindaco Maria Elena Morra ha presentato la lista dei candidati al consiglio comunale e il programma di “Uniti per Massa Lombarda". Siamo una squadra coesa, che ha lavorato con impegno, ognuno in base alle proprie competenze - afferma Maria Elena Morra - composta da massesi e da qualche “forestiero” che però ha affetti e legami a Massa da tempo, perché i problemi li risolvono le persone competenti, indipendentemente dalle proprie origini. Siamo pronti a portare il cambiamento a Massa e a rilanciare il paese”.

La candidata ha illustrato i punti principali del programma elettorale che si basa soprattutto su sicurezza, famiglia, politiche sociali, scuola, ambiente ed economia. “Il nostro motto è ascoltare, capire e agire per cambiare - sottolinea Morra - siamo al servizio dei cittadini e il cambiamento dopo il 26 maggio vogliamo attuarlo insieme a loro”.

Questi candidati al consiglio comunale: Claudia Barbieri, 64 anni (imprenditrice agricola in pensione); Fanny Govoni Bonsi, 74 anni (insegnante in pensione); Sergio Bresadola, 71 anni (artigiano in pensione); Antonella Brini, 61 anni (area manager vendite); Roberto Dosi, 69 anni (tecnico impiantista in pensione); Cesare Gaiani, 58 anni (impiegato commerciale in pensione); Marco Gatta, 49 anni (impiegato logistico); Beatriz Iannuzzi, 44 anni (insegnante); Roberta Lilliu, 44 anni (casalinga); Daniele Macagnino, 34 anni (sviluppatore software); Alcide Marconi, 72 anni (imprenditore agricolo); Carmelo Martorano, 37 anni (impiegato); Christian Migliori, 44 anni (manutentore); Anna Rinieri, 65 anni (casalinga); Sante Tordi, 47 anni (operaio specializzato); Andrea Villa, 50 anni (programmatore metalmeccanico).