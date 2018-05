Elezioni, Vivi Bagnara apre il Punto di Ascolto

La lista Vivi Bagnara e il candidato sindaco ha inaugurato sabato il Punto d’Ascolto in piazza Francucci, 11. Il sabato pomeriggio, la domenica mattina ed il lunedì mattina, giorno di mercato, il candidato sindaco, candidati consiglieri e i collaboratori della lista, si avvicenderanno nel punto di ascolto per incontrare la cittadinanza e raccogliere proposte, valutare idee, ricevere suggerimenti costruttivi per il futuro, ma anche dar conto dell’operato svolto in questi anni e spiegare le proposte già incluse nel programma 2018-2023.

“Siamo una lista trasversale e fuori dai partiti, fatta di cittadini che vivono Bagnara e a Bagnara e l’idea del Punto d’ascolto, oltre a confermare un’intuizione positiva della scorsa campagna elettorale, vuole esprimere il nostro desiderio di comporre un programma completo e condiviso con la cittadinanza, per questo abbiamo voglia di creare occasioni di contatto concrete, come questa – spiega il candidato Riccardo Francone -. Contatto con i cittadini che, anche facendo leva sulle tante e diversificate attività svolte nella comunità bagnarese dai nostri candidati, non mancheremo di avere anche nelle fasi successive alle elezioni, per realizzare una comunicazione efficace e diffusa con i cittadini”