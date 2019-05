Elezioni, weekend di incontri: Paolo De Castro e Carlo Calenda al fianco di Ranalli

Proseguono le iniziative elettorali in vista delle elezioni amministrative fissate per il prossimo 26 maggio. Nella serata di giovedì si è svolta la serata dal titolo “Lugo cresce!” alla presenza dell’assessore regionale alle Attività Produttive Palma Costi. Nel weekend il primo appuntamento è per sabato alle ore 10.30 nella Sala del Carmine dove si svolgerà l’incontro pubblico “L’Europa e la politica agricola: riforma della Pac” al quale saranno presenti Davide Ranalli, Simona Caselli, assessora all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, e l’Europarlamentare Pd Paolo De Castro. Il secondo, importante, evento in programma è fissato invece per domenica quando a Lugo arriverà Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico ed oggi candidato alle elezioni europee.