"Erba alta nei parchi dal forese ai lidi": il caso arriva in consiglio

Il capogruppo del gruppo consiliare La Pigna Veronica Verlicchi ha presentato un question time, che verrà discusso durante il consiglio comunale di martedì, "Sullo stato di degrado di moltissime aree verdi pubbliche a Ravenna, nel forese e nei lidi causato dal mancato sfalcio dell'erba". "Da diverse settimane numerosi cittadini ci hanno segnalato la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree verdi comunali quali parchi, aiuole, rotonde che si presentano con erba alta - spiega la consigliera d'opposizione - La manutenzione ordinaria di queste aree è un servizio che ovviamente si ripresenta ogni anno alla ripresa vegetativa primaverile. Solo in alcuni siti, però, è stato avviato (anche se spesso tardivamente) lo sfalcio dell'erba; alcuni cittadini hanno inoltre segnalato che, in certi casi, i residui dello sfalcio dell'erba e delle potature non vengono rimossi immediatamente, ma rimangono depositati anche per diverse settimane".

Il servizio di sfalcio e rimozione dell'erba e la rimozione dei residui derivanti dalle potature, spiega Verlicchi, "è strettamente legato al decoro di Ravenna, del forese e dei lidi e che i cittadini e i turisti hanno il diritto di usufruire delle aree pubbliche in condizioni di perfetta manutenzione. Ocorre procedere senz'altro a una diversa pianificazione che consenta di espletare il servizio di taglio dell'erba e delle potature al fine di renderlo più puntuale ed efficiente per garantire il decoro e la pulizia di tutte le aree verdi pubbliche": La consigliera chiede dunque al sindaco e alla giunta di sapere "in quali aree verdi comunali è stato fino ad oggi realizzato il taglio dell'erba e le potature, in quali di queste aree non sono stati rimossi i residui e in quali tempi – certi - si pensa di rimuoverli; quali aree verdi pubbliche non sono state oggetto di manutenzione ordinaria e in quali tempi si pensa di procedere; se non intenda procedere a una diversa pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali akl fine di rendere gli interventi più puntuali ed efficaci".