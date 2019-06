Erosione, Speyer e case famiglia: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 4 giugno alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta le comunicazioni sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Seguirà la trattazione dei seguenti question time: “Preoccupante erosione anche sull’argine destro del Montone”; “Salviamo con Radio Radicale il diritto ad una conoscenza libera e democratica”; “Hera e i nuovi contatori: fare chiarezza con urgenza sui comportamenti anomali”. Quindi le seguenti interrogazioni: "Restituiamo decoro e dignità ai leoni e ai busti davanti al liceo classico”; “Sulla rimozione delle dune di sabbia sul litorale poste a protezione delle mareggiate invernali”; “Videosorveglianza attiva agli Speyer e nelle vie Carducci e San Giovanni Bosco”.

Seguirà la discussione e il voto sulla proposta di delibera: “Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino a un massimo di sei di cui all’articolo 9 della delibera di giunta regionale 564/2000 denominate “Case famiglia”, appartamento protetto per anziani e gruppo appartamento per anziani – approvazione”. Le mozioni sottoposte al consiglio sono: “Proposta di sperimentazione su parcheggi del centro”; "Per la definizione di un accordo con Hera, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, al fine di attivare la raccolta al domicilio dei disabili gravi”.

Infine gli ordini del giorno: “Far fronte alle esigenze di una popolazione sempre più anziana”; “Rotonda Gran Bretagna attraversamenti pedonali da definire”; “Difficoltà di assunzione ragazzi portatori di disabilità dalle liste speciali”; “Circolazione di carrozzine elettriche scooter per disabili propulsori ausili elettrici per carrozzine manuali”; “Skateboard pattini monopattini segway hoverboard e acceleratori di andatura in generale”.