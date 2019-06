Errani e Bersani per la festa di Articolo 1: al centro ambiente e lavoro

Anche quest’anno Articolo Uno organizza la propria festa, dal 14 al 17 e dal 21 al 24 di giugno, presso la storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna. La festa sarà aperta da Roberto Speranza il 14 giugno, che farà il punto sulla situazione politica e esporrà la sua proposta di legge sulla sicurezza sul lavoro, e si chiuderà il 24 con Pierluigi Bersani con un’iniziativa dal titolo “I Paracarri, a Sinistra”, intervistato da Chiara Geloni.

"Non sarà la solita festa ma un’occasione per discutere, un dibattito aperto dove i cittadini presenti saranno protagonisti e potranno confrontarsi con gli ospiti presenti - spiegano dal gruppo - Sarà l’occasione per riaffermare la presenza di Articolo Uno nella provincia di Ravenna, da Alfonsine, Lugo a Ravenna sul territorio ci siamo, siamo presenti perché ora più che mai ce n’è bisogno. Sarà una festa aperta verso associazioni, ogni realtà che opera sul nostro territorio e chiunque abbia voglia di discutere e confrontarsi con i temi cruciali come il lavoro sicuro e dignitoso e l'ambiente, i due temi cardine della nostra festa, sui quali crediamo che si giocheranno di certo le sfide del futuro. La festa, non a caso, sarà plastic-free, nessuna stoviglia o altri oggetti in plastica saranno utilizzati negli otto giorni di dibattiti. Inoltre, come sempre, buon cibo e buona musica: immancabile il pesce di Marina e i cappelletti".

Il programma

Venerdì 14: “Un lavoro sicuro”, Roberto Speranza dialoga

Sabato 15: “Con Greta Thumberg per un cambiamento globale”, Martina Draghi, Mauro Dadina, Giangi Baroncini e i ragazzi di Global Climate For Future Ravenna.

Domenica 16: “La sinistra domani”, Vasco Errani, Igor Taruffi e Paolo Calvano.

Lunedì 17: “Il Vento Populista Soffia a Destra”, Miguel Gotor, Beppe Masetti e Beppe Casadio.

Venerdì 21: “Mediterraneo” e migrazioni", Arturo Scotto e Ilaria Morigi

Sabato 22: “Donne in circolo” con Maria Cecilia Guerra.

Domenica 23: “La Ravenna del futuro sarà a misura dei giovani?”, Michele De Pascale dialoga con i giovani della città

Lunedì 24: “I Paracarri, a sinistra”, Pier Luigi Bersani intervistato da Chiara Geloni