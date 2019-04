"Europa: conoscerla per cambiarla": un incontro di 'Siamo Europei Ravenna'

Il gruppo 'Siamo Europei Ravenna', che raggruppa i neonati comitati della provincia in appoggio alla candidatura di Carlo Calenda, in collaborazione col Movimento federalista europeo di Ravenna ha organizzato una serie di iniziative dal titolo: "Europa: conoscerla per cambiarla" con lo scopo di promuovere l'informazione sul funzionamento e le competenze delle istituzioni europee. Il primo appuntamento sarà giovedì 2 maggio alle 20:30 presso il Circolo Mama's, con la partecipazione dello scrittore e saggista Michele Ballerin, che illustrerà il funzionamento delle istituzioni europee con un focus sul Parlamento Europeo. L'ingresso è libero e sarà presente un buffet di benvenuto.