Europee, l'ex ministro Calenda e Elisabetta Gualmini danno il via alla campagna elettorale del Pd

Venerdì alle 20.45 nel complesso Ex Salesiani in via San Giovanni Bosco a Faenza, si svolgerà un incontro con Carlo Calenda capolista del Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Nordest e la vicepresidente della regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini. Modera la consigliera regionale Manuela Rontini. Prima di recarsi a Faenza, alle ore 19, Carlo Calenda sarà presente al comitato elettorale che sostiene la candidatura a sindaco di Paola Pula a Conselice, presso l’ex bar cittadino in via Garibaldi.