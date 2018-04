"Far west in via Gulli", "degrado negli appartamenti Acer di via Lanciani": si riunisce il consiglio comunale

Martedì alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. In apertura di seduta l’assessore a Ravenna digitale Massimo Cameliani risponderà all’interrogazione del consigliere Massimo Manzoli (Ravenna in comune) su Open Fiber; l’assessore alla Casa e all’Immigrazione Valentina Morigi alle interrogazioni della consigliera Samantha Gardin (Lega nord) su “Grave situazione di degrado appartamenti Acer di Ravenna via Lanciani 8” e del consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi su “Far west nella via Gulli”.

Saranno poi discusse e votate le diverse proposte di delibera: “Adesione del Comune di Ravenna all'associazione Strada del Sangiovese - Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza detta ‘Strada della Romagna - vini sapori cultura’”, che sarà presentata dall’assessore all’Agricoltura Massimo Cameliani; “Regolamento comunale per la tenuta del registro della bigenitorialità”, che sarà presentata dall’assessore ai Servizi demografici Gianandrea Baroncini.

Infine saranno discussi e votati gli ordini del giorno su “Gestione e strutturazione dei progetti di alternanza scuola - lavoro e valorizzazione dell'esperienza”, presentato da Mariella Mantovani (Art.1 – Mdp); “Elettrificazione delle banchine nel porto di Ravenna”, presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in comune) ed Emanuele Panizza (gruppo misto); “Accorpamento delle deleghe cultura e turismo all’interno della giunta municipale” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Intitolazione della sala judo del Pala Costa a Tiziana Berti” presentato da Samantha Tardi (Cambierà).