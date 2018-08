Festa dell'Unità, la Pigna: "I servizi della Municipale siano pagati dal Pd"

"Non ci sono più scuse: De Pascale faccia pagare al suo Pd i costi del servizio viabilità che la Polizia Municipale svolge durante la Festa dell’Unità di Ravenna". A chiederlo è la capogruppo della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi, che attacca: "É scandaloso che siano i cittadini ravennati a pagare il servizio per la festa del Pd. Il giochino di addebitare i costi sui conti comunali é stato, fortunatamente, bloccato dall’articolo 22 comma 3 della legge 96/2017, che introduce l’obbligo dell’intero pagamento da parte del soggetto organizzatore di eventi di carattere privato che incidono sulla viabilità e sulla circolazione. La Conferenza Stato-Città dello scorso 26 luglio ha chiarito, con una nota interpretativa, quali sono i casi di esclusione: tra questi non figurano certamente eventi come la Festa dell’Unità. Non solo: la stessa nota interpretativa sancisce che gli stessi organizzatori sono tenuti al pagamento del servizio della Polizia Municipale per l’organizzazione e la regolazione del traffico. Va da se che De Pascale debba, finalmente, mandare il conto al Partito Democratico di Ravenna, accertandosi che venga pagato".