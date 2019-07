Matteo Salvini ospite a Cervia per la festa della Lega Romagna

Sarà Matteo Salvini l'ospite principale della Festa della Lega Nord Romagna, che quest'anno ha scelto come slogan 'L'Italia in testa, la Romagna nel cuore', che si terrà a Cervia da venerdì 2 a martedì 6 agosto. Il vicepremier salirà sul palco in piazzale dei Salinari sabato 3 agosto alle 21. Cinque serate di interventi politici, musica e cucina a partire dalle 18.30.