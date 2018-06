Articolo 1 in festa a Marina: tra gli ospiti Bersani, Speranza e Errani

Anche quest’anno Art.1 MDP organizza la propria festa, dal 7 al 10 e dal 15 al 18 di Giugno, presso la storica sede di via dei Mille 13 a Marina di Ravenna. La festa sarà aperta da Pier Luigi Bersani il 7 giugno, che farà il punto sulla situazione politica, e si chiuderà il 18 Giugno con Vasco Errani. "Non sarà la solita festa ma un’occasione per discutere, un dibattito aperto dove i cittadini presenti saranno protagonisti e potranno confrontarsi con gli ospiti presenti - viene evidenziato -. Sarà l’occasione per riaffermare la presenza di Articolo 1 MDP nella provincia di Ravenna , da Alfonsine, Lugo a Ravenna sul territorio ci siamo, siamo presenti e per ripartire dopo il 4 Marzo, perché ora più che mai ce n’è bisogno. Sarà una festa aperta verso associazioni, ogni realtà che opera sul nostro territorio e chiunque abbai voglia di discutere e confrontarsi con i temi cruciali come Lavoro, Sanità, Ambiente, fondamentali per il nostro territorio e per il Paese.

Inoltre, come sempre, buon cibo e buona musica: immancabile il pesce di Marina e i Cappelletti".

Programma:

Venerdì 8, Il lavoro che non c'è, che c'è, che cambia. Diritto al lavoro o al reddito?

Ne parliamo con:

Cecilia Guerra, (docente di economia, Università di Modena); Luigi Giove (segretario gen CGIL Emilia-Romagna); lavoratori, precari.

Sabato 9,

“I MUNËL” in concerto dai Nomadi a Renzo Arbore passando per la Romagna

Domenica 10,

La sanità pubblica ha 40 anni: è ancora in buona salute?

Ne parliamo con :

Giovanni Bissoni, (esperto sanità e welfare); Paolo Zoffoli, (Presidente Commissione salute e

politiche sociali, Regione Emilia Romagna).

Venerdì 15,

Roberto Speranza (deputato LeU e Coordinatore nazionale di Art.1)

Sabato 16,

Basta Guerra! con Arturo Scotto

Spettacolo teatrale “Fratelli”, uno spettacolo teatrale di una compagnia di giovani attori

Domenica 17,

Ambiente e sostenibilità :

Rossella Muroni ne parla con le associazioni ambientaliste

e i cittadini.

Lunedì 18,

chiude il senatore di LeU Vasco Errani