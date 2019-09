Zingaretti chiude la Festa dell'Unità: "Chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo quella della speranza"

"E' tornato il tempo di rialzarsi in piedi. La storia non e' scritta, la storia la cambiano le persone. Domani nel parlamento della repubblica si volta pagina e si schiude la stagione politica del populismo in questo paese. Chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo la stagione della politica e della speranza". Così Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, domenica sera ha chiuso la Festa nazionale dell'Unità al Pala de Andrè.

"Ai nuovi alleati e non agli avversari, al presidente Conte noi chiediamo una cosa semplice ma rivoluzionaria: lealta', e noi saremo leali. Tra nemici non si governa per amore dell'Italia - ha proseguito poi Zingaretti parlando del nuovo governo giallorosso - Con la nascita di questo governo non c'e' nessun tradimento del voto popolare. Nella politica ha prevalso la ragione. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo combattuto tutti uniti, tutti insieme con lo stesso obiettivo. Il Pd, in uno dei momenti piu drammatici della nostra storia, ha vinto perche' ha affrontato questo tornate all'insegna dell'unita'. Finalmente nel Pd ha vinto il noi ed e' stata sconfitta l'ossessione dell'Io. Non parleremo mai piu' di flat tax, una tassa ingiusta, vogliamo abbassare le tasse ma ai redditi piu' bassi di questo paese. Ora cambia tutto: la sfida sara immensa, c'e' una economia da accendere guardando a chi e' rimasto indietro. Noi non vogliamo smobilitare nulla e lancio un appello: apriamo una campagna straordinaria di tesseramento al Pd che lo rifondi nella societa' italiana. C'e' tanto da costruire, dobbiamo tornare nei luoghi della vita".

"Il primo gennaio entreremo negli anni '20 del nuovo secolo, il futuro - aggiunge il segretario dem - Potranno essere anni terribili di miseria, distruzione, nuove oppressioni e poverta'. O potranno essere anni straordinari di riscatto, rinascita e liberazione umana. Il volto feroce di una destra che metteva indietro le lancette dell'orologio forte di una grande consenso popolare lo abbiamo visto di nuovo. Ora lo abbiamo fermato. Ma nessuna pigrizia. Ecco a cosa servono i Democratici e le idee di progresso in Italia, in Europa e nel mondo: a guidare e condizionare la storia". Per Zingaretti "gli anni '20 di questo secolo devono essere gli anni della rivoluzione democratica sovrannazionale: diamo alla democrazia una dimensione nuova, Europea. Battiamoci per trattati nuovi, perche' a cominciare dalle grandi multinazionali del web tutti paghino le tasse ridistribuendo la ricchezza in maniera equa. Battiamoci per l'elezione diretta del Presidente degli Stati uniti d'Europa. Battiamoci dopo la rivoluzione industriale e dell'information tecnology, affinche' gli anni 20 del nuovo secolo siano gli anni della rivoluzione verde, anni in cui il Pianeta venga rispettato e possa nutrire i suoi abitanti senza essere distrutto. Torni ad essere il pianeta certo di chi ci vive, ma anche di chi ancora non e' nato".

E ancora: "Battiamoci per una rivoluzione dei luoghi della produzione e dell'impresa fondata sull'innovazione in un rapporto nuovo tra sapere, scienza, ricerca, pilastro della nuova Europa e per un progresso che metta al centro la persona. Battiamoci affinche' gli anni '20 di questo secolo siano ricordati nella storia come quelli del risveglio della voglia di giustizia sociale e del piu' poderoso impegno alla lotta contro le disuguaglianze. Battiamoci perche' grazie alla riscoperta dei 'doveri' dell'umano verso la natura, verso l'altro da sè, gli anni 20 di questo secolo siano ricordati come quelli del riconoscimento pieno dei diritti della persona in quanto persona. A cominciare dalle donne, respingendo la tentazione del tornare indietro rispetto al riconoscimento pieno di questa fondamentale forma di differenza tra generi. Al libero orientamento sessuale di ciascun individuo. E possiamo dire ai nostri figli, alle bambine e ai bambini di oggi, alle donne italiane che non vivranno mai in un Paese nel quale i rapporti nella famiglia saranno dettati dai principi medioevali del disegno di legge Pillon. Perche' e' solo l'amore il principio regolatore che deve essere alla base di un unione famigliare. Noi abbiamo voluto una nuova generazione democratica al governo, vogliamo far avanzare un nuovo progetto e una nuova generazione democratica nel partito e nel Paese perche' vogliamo oggi avere la possibilita' di dire cosa significa essere italiani ed europei nel tempo che ci e' dato da vivere.

Perche' questa volta, a differenza di un secolo fa, la storia di questi anni 20 vogliamo scriverla noi con gli Italiani e gli Europei. E sara' una bella storia, all'insegna della liberazione umana e di un futuro degno di essere vissuto. Per andare avanti tutte e tutti e come ha detto ieri un giovane grande attore italiano premiato a Venezia viva l'Umanita'! Viva l'Italia! Viva l'Europa che vogliamo costruire"".

Foto Massimo Argnani