La Festa dell'Unità di Brisighella cambia location: il programma delle serate

Al parco delle Terme dal 9 al 16 agosto si svolgerà la Festa dell’Unità di Brisighella, un'occasione per la cittadinanza per mettersi a tavola, stare assieme, divertirsi, parlare e confrontarsi. "Dopo aver subìto il diniego della nuova amministrazione comunale di Brisighella, che ha negato l’utilizzo del piazzale della stazione per la classica festa dell’Unità di Brisighella - spiegano i democratici brisighellesi - abbiamo trovato un’altra soluzione in area privata presso il Parco delle Terme. Una location molto bella che si presta per passare le serate ferragostane con buon cibo, buona musica, incontri e dibattiti al fresco".

Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere e domenica 11 e giovedì 15 anche a pranzo, e nel rispetto dell’ambiente sarà completamente plastic free. Il menù prevede specialità sia a base di carne che di pesce. Inoltre ogni sera sarà proposto un piatto scontato “anti-crisi”: venerdì 9 agosto ci sarà la polenta a 2 euro, sabato 10 la salsiccia con le patate a 5 euro, domenica 11 i cappelletti a 4 euro, lunedì 12 gli spiedini a 5 euro, martedì 13 il castrato a 6 euro, mercoledì 14 i tortelli a 4 euro, giovedì 15 la piadina con la salsiccia a 2,5 euro. Lunedì 12 agosto invece si potrà cenare con la paella al costo di 15 euro (si consiglia la prenotazione al 3392701964). Venerdì 16 agosto alle ore 20 si terrà la “Cena di Solidarietà” a menù fisso (15 euro) e tutto il ricavato della serata sarà devoluto all’ asilo nido di Brisighella gestito dalla Cooperativa "1,2,3… Stella" e all’Associazione “Stare insieme” che collabora con il residenziale psichiatrico di Brisighella e aiuta chi è in difficoltà ad inserirsi nella società. Tutte le sere sarà allestito nel parco lo stand della Pesca, lo stand del Libro, uno spazio per i ragazzi.

Nello spazio dedicato ai dibattiti si svolgeranno diversi incontri: sabato 10 agosto sarà presente il nuovo gruppo consigliare Insieme per Brisighella; lunedì 12 agosto il segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Barattoni, il coordinatore provinciale di Articolo 1 Luca Ortolani e il presidente dell’Altra Faenza Edward Necki insieme ad alcuni giovani consiglieri dell’Unione della Romagna Faentina del gruppo Civici e democratici (Francesca Merlini, Nicolò Bosi, Nicola Dalmonte assieme alla consigliera brisighellese Susanna Rondinini); martedì 13 agosto l’approfondimento riguarderà la Regione Emilia-Romagna con l’assessore al Turismo Andrea Corsini e la consigliera regionale del Pd Manuela Rontini.

Due sono le escursioni culturali organizzate dal gruppo giovani: la prima venerdì 9 agosto alle ore 21 per la Caccia al Tesoro notturna “Alla ricerca della Costituzione” dal Fiume Lamone ai Tre Colli; la seconda domenica 11 agosto con la visita guidata agli scavi archeologici del Castello di Rontana con partenza dalla stazione FS alle ore 18 e inizio della visita alle ore 19. Il programma musicale prevede venerdì 9 agosto Rimini Dancing Company; sabato 10 agosto l’orchestra di Gian Luca Berardi, domenica 11 agosto il complesso I figli dell’Oblio - Tribute band Nomadi, lunedì 12 agosto Ezio e gli Amici; martedì 13 agosto l’orchestra Montuschi; mercoledì 14 agosto l’orchestra Liscio Simpatia e giovedì 15 agosto l’orchestra Bellidea. Nella serata inaugurale della Festa dell’Unità di Brisighella, Vincenzo Malavolti, Alias Vincent W.Mallory, brisighellese e autore di ben 20 romanzi pubblicati anche all’estero, ha deciso di vendere al prezzo speciale di 5 euro a libro le sue attuali rimanenze, il non venduto, al fine di promuovere la conoscenza dei suoi scritti, fino ad esaurimento delle copie a disposizione.