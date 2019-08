Alla festa dell'Unità di Cotignola anche un angolo per il gioco del burraco

Parte martedì 13 agosto l’edizione 2019 della Festa dell’Unità di Cotignola, che animerà per sette giorni, fino a lunedì 19 agosto, il campo sportivo Giannetto Vassura di via Dante Alighieri con stand gastronomico, mostre, spettacoli e concerti. "Un motivo in più festeggiare è il successo elettorale che “Insieme per Cotignola”, lista civica trainata dal Partito Democratico, ha conquistato nelle ultime elezioni amministrative, e che ha portato il sindaco Luca Piovaccari alla conferma con oltre il 78% dei consensi - spiegano gli organizzatori - E’ un momento di festa che il Partito offre a tutta la comunità di Cotignola e non solo, dal momento che ogni anno l’evento richiama un pubblico da tutta la provincia".

Tra i motivi di attrazione principale sicuramente l’ottima cucina. Lo stand della festa offre le specialità della tradizione romagnola, piatti di pesce e pizza, tutti preparati dalle volontarie e dai volontari. A sera e a pranzo perché, oltre alle sette sere dal 13 al 19 agosto, sono stati organizzati anche due pranzi, quello di Ferragosto e quello di domenica 18 agosto tutto dedicato alla paella (prenotazione entro il 15 agosto) Prima e dopo la cena si può cercare la fortuna alla tradizionale tombola o fare una visita alla mostra sulle leggi razziali a cura dell’Anpi di Cotignola. E poi spettacoli sul palco centrale o un momento di relax al piano bar o allo spazio bimbi. Novità di quest’anno è lo spazio allestito per il gioco del burraco e l’angolo per la lettura dei giornali.