"Ravenna è un porto aperto": striscioni e bandiere arcobaleno per il flash mob in Darsena

"RavennaPortoAperto": è questo lo slogan che ha dato il via, martedì sera, a un flash mob in Darsena a cui hanno partecipato tanti cittadini - con il sindaco De Pascale in prima linea - tra striscioni e bandiere arcobaleno. Tutto è partito da un discorso dello stesso sindaco, che lunedì ha commentato il caso della nave Aquarius, la nave con a bordo oltre 600 migranti bloccata in mare dopo che il vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini domenica - lanciando l'hashtag '#Chiudiamoiporti' - ha confermato la decisione di non accoglierla nei porti italiani.

"Ravenna, città di porto, ha ben chiaro cosa significhi salvare vite in mare e conosce il valore dell’accoglienza di persone in pericolo", ha commentato il primo cittadino lunedì. Al flash mob hanno partecipato politici e associazioni, e naturalmente non sono mancate le critiche: Forza Nuova ha infatti appeso alla cancellata della stazione che dà proprio sulla Darsena di città uno striscione con scritto "Colpire una Ong per educarne cento".