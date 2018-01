Fondi per il fermo pesca, il Pd: "Sosteniamo un settore di cruciale importanza"

Ancora poca chiarezza sui fondi Feamp destinati a risarcire le imprese colpite dal fermo pesca negli ultimi anni. A seguito dell’interrogazione presentata dai consiglieri regionali Pd, Mirco Bagnari, Gianni Bessi e Manuela Rontini anche l’assessorato all’agricoltura, caccia e pesca si ritiene insoddisfatto. "In dicembre abbiamo depositato in Regione un atto per capire a che punto fosse l’iter di liquidazione dei contributi e fare chiarezza su come il Ministero competente potesse erogare i fondi entro la fine dell’attuale legislatura parlamentare - spiegano i consiglieri -. Ma appare evidente anche l’insoddisfazione dell’assessore Simona Caselli a riguardo. Il “fermo biologico temporaneo” è finanziato infatti nell’ambito delle iniziative previste dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca ed è attuato sulla base di programmi nazionali. La Regione, pur essendo un organismo intermedio, non ha nessuna implicazione diretta nell’attuazione della misura, se non la partecipazione a tavoli istituzionali".

Nonostante la risposta ancora interlocutoria rimane l’impegno dei consiglieri e della Regione stessa sul tema. "Sulle basi delle informazioni fornite dalla direzione generale della pesca marittima comunichiamo che è in corso l’istruttoria delle domande di contributo per il 2016 - dicono Bagnari, Bessi e Rontini -, ma non sono chiari ancora i tempi di pubblicazione della graduatoria. Pertanto continueremo a sollecitare, insieme all’assessorato, l’autorità di gestione affinché ponga in essere tutte le iniziative necessarie per garantire tempestività dei pagamenti e per contrastare le difficoltà in cui versano le numerose imprese del settore della pesca del ravennate. Continueremo quindi a sostenere un settore di cruciale importanza per i nostri territori e sottolineiamo come per il 2017 verrà riconosciuta un’indennità giornaliera a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca".