Forza Italia festeggia il 25 Aprile rendendo omaggio ai cimiteri alleati

Una delegazione di Forza Italia, composta da Alberto Ancarani, Fabrizio Dore, Nicola Tritto e Marco Di Lecce, ha fatto visita giovedì mattina al Cimitero dei caduti alleati di Piangipane, ove riposano anche i componenti della brigata ebraica e al Sacrario dei Caduti della Brigata Cremona di Camerlona. "In un momento politico nel quale il valore del 25 Aprile viene strumentalizzato a sinistra dai partiti eredi di chi voleva sostituire il nazifascismo con il comunismo e da parte populista da chi ne nega il valore di Secondo Risorgimento italiano, Forza Italia ha scelto di rinnovare la tradizione di rendere omaggio anche a quella parte di caduti che la retorica della Resistenza rossa, particolarmente intensa nel nostro territorio, tende sempre a mettere in secondo piano privilegiando le commemorazioni in memoria dei partigiani, soprattutto legati alla storia del Partito Comunista come dimostrano le numerose bandiere del Pd e delle altre formazioni ad esso contigue che si sono viste nei cortei ufficiali organizzati dall’amministrazione", afferma Ancarani. "Fino a quando si continuerà ad omettere che una parte non esigua di partigiani combattevano non già per restituire la libertà a un popolo oppresso, ma per sostituire una dittatura con un'altra dittatura, - conclude il vicecommissario regionale berlusconiano - Forza Italia tenderà a disertare, se non per mera rappresentanza formale, le manifestazioni ufficiali".