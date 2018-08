Forza Nuova commemora Ettore Muti: proteste e striscioni della Rete antifascista

Domenica mattina la Rete Antifascista di Ravenna si è opposta alla commemorazione da parte dei neofascisti degli Arditi d’Italia e di Forza Nuova del gerarca fascista Ettore Muti davanti al cimitero monumentale della città, appendendo uno striscione contro il movimento di estrema destra. “Ci siamo ritrovati accerchiati da Polizia, Polizia Municipale, Carabinieri, Digos e Ros perché non riteniamo né giusto, né legittimo che avvengano tali manifestazioni esplicite di apologia di fascismo- commentano i membri della rete - Eravamo in tanti a cantare "Bella Ciao" mentre i forzanovisti gettavano nel canale una corona commemorativa di fronte a una lapide a Ettore Muti. La Rete Antifascista Ravennate invita tutti coloro che rifiutano questo clima di odio e chi lo perpetra, all’interno delle istituzioni e non, a far sentire la propria voce e la propria presenza, a scendere nelle piazze, a urlare a squarciagola il proprio pensiero. Non lasciamo spazio di azione a questi anacronistici tentativi di propaganda populista e spicciola". Nella notte, inoltre, sono comparsi in giro per la città alcuni manichini appesi a testa in giù ritraenti lo stesso Muti.