Forza Nuova commemora la morte di Ettore Muti: "Non esistono morti di serie A e di serie B"

Come ogni anno, domenica 26 agosto presso il cimitero monumentale di Ravenna l'associazione Arditi d'Italia commemorerà la morte di Ettore Muti. "La storia non si cancella, e come di consueto saremo a fianco dei reduci per ricordare il comandante Muti, noncuranti di qualsivoglia tentativo di divieto da parte di amministrazione comunale o dell'opposizione di sigle antifasciste - annuncia Desideria Raggi, responsabile provinciale di Forza Nuova - Non esistono morti di serie A e di serie B, esistono persone che hanno sacrificato la propria vita per la patria, deceduti mentre assolvevano il loro compito o, come in questo caso, uccisi perchè rei di esser stati amanti e difensori della propria terra".