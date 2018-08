Forza Nuova "crea" via Ettore Muti: Maestri (Possibile) sporge denuncia per apologia di fascismo

"L’atto rivendicato da Forza Nuova è di inaudita gravità. Non si tratta di libera manifestazione del pensiero ma di apologia del fascismo, vietata dall’articolo 4 della Legge 645/52, attuativa della XII disposizione finale della Costituzione". Andrea Maestri di Possibile si schiera contro il gesto rivendicato da Forza Nuova, che nella notte tra giovedì e venerdì ha "trasformato" via di Roma in via Ettore Muti.

"Anche la scelta del tempo non è casuale: i neofascisti ravennati vogliono sfregiare la memoria dei martiri antifascisti che proprio sabato 25 agosto la città commemora - prosegue Maestri - Le istituzioni repubblicane reagiscano: Prefetto, Questore e Procura della Repubblica hanno il dovere di intervenire in difesa della Costituzione e delle leggi. Da lunedì, tutti i ravennati che vorranno potranno recarsi presso il mio studio a sottoscrivere la denuncia per apologia del fascismo che mi accingo a predisporre in queste ore".