Forza Nuova inaugura una nuova sede intitolata ai militanti scomparsi

Da tempo circolavano voci in merito all'apertura di una nuova sede di Forza Nuova nel ravennate: ora Desideria Raggi, responsabile provinciale del movimento nazionalista, scioglie ogni ogni dubbio in merito annunciandone l'inaugurazione.

"Nel 2000 - racconta Raggi - aprì la prima sede fisica a Faenza intitolata a Ettore Muti, chiusa poi nel 2016 quando i proprietari dell'immobile decisero di mettere quest'ultimo in vendita. Quelle quattro mura non erano per noi militanti una semplice sede del movimento, ma racchiudevano qualcosa di più, la passione e i ricordi soprattutto di chi, oggi, non c'è più. Oggi, passato un periodo di transizione senza una sede adeguata, possiamo annunciare che la provincia di Ravenna ha di nuovo un 'covo' per le riunioni settimanali".

Sabato 12 maggio, alla presenza dei vertici romagnoli, dei dirigenti nazionali e con la partecipazione del segretario nazionale Roberto Fiore verrà inaugurata la nuova sede a Solarolo, intitolata ai militanti scomparsi prematuramente Lele, Daniele e Franco.