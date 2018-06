Fratelli d'Italia raccoglie firme al mercato per una "Repubblica presidenziale"

Nella giornata di sabato 2 giugno, presso il mercato ambulante di via Sighinolfi, Fratelli d’Italia sarà presente, dalle 9.00 alle 12.30, con un banchetto per la raccolta firme a favore della Repubblica Presidenziale, "affinché anche in Italia si possa avere un Presidente della Repubblica eletto dal popolo", spiega il portavoce provinciale Alberto Ferrero.