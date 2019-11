Fratelli d'Italia, Stefano Bertozzi nominato nuovo coordinatore di Faenza

Stefano Bertozzi è stato nominato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Faenza. Stefano ha 46 anni, originario di Riolo Terme vive fra Faenza, dove ha casa, e il paese di origine. A Riolo è stato per 15 anni consigliere comunale per Alleanza Nazionale e, nel 2007, candidato sindaco per tutto il centrodestra. Laureato in economia e commercio, è quadro dirigente bancario attualmente a Cesena, dopo aver lavorato a Casola Valsenio, Faenza e Ravenna. "La sua esperienza politica e professionale - commentano dal partito - rafforza tutto il centrodestra faentino in previsione delle importanti scadenze elettorali che, visto il fallimento della amministrazione Malpezzi culminato con l’improvviso e immotivato ritiro delle deleghe all’assessore Domizio Piroddi, può consentire alle forze del cambiamento di vincere le elezioni della primavera 2020 nella città manfreda".