"Frontiere, sicurezza e accoglienza": il Pd organizza un incontro

Martedì 20 a Lavezzola, nella sala New Petrol alle 20.30, il Pd organizza l'incontro "Frontiere, sicurezza e accoglienza". Il Pd di Conselice, con l'onorevole Alberto Pagani e la nuova Segretaria comunale Rita Brignani, fanno il punto su un tema di attualità. "Il fenomeno dell'immigrazione va governato senza speculazioni né xenofobie - spiegano dal partito - è un tema complesso che richiede l'impegno dell'Europa e la collaborazione dei Paesi di provenienza, sapendo che non si fermano la paura e la fame e che non può venir meno la solidarietà con chi soffre o rischia la vita. La sicurezza è un connotato di civiltà che si costruisce con il benessere e la democrazia e con la cultura di un popolo, nel rispetto delle regole. Occorre rafforzare la coesione e l'integrazione, l'accoglienza ed il senso di comunità, e il Pd ha per sua natura una visione della società fondata sulla solidarietà e sulla cittadinanza piena e responsabile".