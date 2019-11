Furti nel lughese, la Lega: "Cittadini esasperati, serve un presidio più serrato"

Ladri scatenati nella zona di via Piratello a Lugo: dopo il colpo nel bar del centro commerciale Iris, ad essere presi di mira dopo il centro commerciale Iris è stato colpito l'Unieuro. "Inutile sottolineare come i cittadini siano esasperati", non usano mezzi termini la segretaria provinciale leghista, Samantha Gardin, e Gianluca Scardacchi consigliere comunale del Carroccio. "Si tratta di delinquenti particolarmente efferati e freddi - spiegano segretario e consigliere – visto e considerato come nemmeno le telecamere di videosorveglianza, sistemi anti-intrusione e saracinesche con grate sono state in grado di farli desistere dal loro intento. Si tratta di ladri professionisti che agiscono a colpo sicuro senza paura alcuna di incorrere nella Legge. Ed è questo l'aspetto più pericoloso e che deve indurre a una profonda riflessione".

"Se nei mesi scorsi, c’era stato un calo della criminalità dovuto, anche, agli interventi lnormativi introdotti dalla Lega, ora, con il cambio di Governo, il numero dei furti è tornato ad aumentare. Spero che il sindaco Ranalli abbia contattato il Prefetto e il Questore – rilancia Gardin - per chiedere un incontro sui gravi fatti degli ultimi tempi e soprattutto che venga istituito un presidio del territorio più serrato al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini”. "Il Partito Democratico deve capire che è ora di prendere atto che la situazione è grave e va affrontata velocemente nell’interesse di tutta la collettività e del nostro tessuto economico. Ricordiamo - chiosa Gardin - che la provincia di Ravenna per furti in abitazione è tra le peggiori di Italia, un dato che deve fare riflettere".