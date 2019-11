Fusignano, il Pd incontra i cittadini e si confronta sui temi d'attualità politica

Domenica mattina, alle 10, al Circolo Brainstorm di Piazza Corelli, il Pd organizzerà l'incontro "Incontra, Ascolta Proponi" alla presenza del segretario provinciale dem Alessandro Barattoni. "L’importanza dell'ascolto e dell'aprirsi alla comunità è fondamentale per il centrosinistra, per essere uno strumento a disposizione della comunità - afferma il segretario del Partito democratico di Fusignano Mirta Battaglia -. C’è bisogno di tutti, uno per uno. Non ci si può tirare indietro adesso: questo è il nostro posto, questo è il nostro tempo. Il tempo del coraggio Per questo rivolgo un sentito ringraziamento a tutti quelli che si impegnano quotidianamente per il bene del nostro partito”.